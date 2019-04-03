  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Макрон заявив, що ЄС не може бути «заручником» Brexit

    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон&nbsp; - Макрон заявив, що ЄС не може бути «заручником» Brexit
    Президент Франції Еммануель Макрон 

    Франція «відкрита» для продовження терміну виходу Британії з ЄС на певних умовах

    Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.

    Про це повідомляє AFP.

    «Нашим пріоритетом має бути належне функціонування ЄС і єдиного ринку. ЄС не може бути протягом тривалого часу заручником врегулювання політичної кризи в Сполученому Королівстві», - сказав він після зустрічі з главою ірландського уряду Лео Варадкаром.

    Макрон додав, що Франція «відкрита» для продовження терміну виходу Британії з ЄС на певних умовах.

    Напередодні парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

    2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

    Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

    Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

    Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

    Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.

    Читайте також
    ЄС Франція Brexit політика Велика Британія Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ