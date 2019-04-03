Макрон заявив, що ЄС не може бути «заручником» Brexit
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Франція «відкрита» для продовження терміну виходу Британії з ЄС на певних умовах
Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.
Про це повідомляє AFP.
«Нашим пріоритетом має бути належне функціонування ЄС і єдиного ринку. ЄС не може бути протягом тривалого часу заручником врегулювання політичної кризи в Сполученому Королівстві», - сказав він після зустрічі з главою ірландського уряду Лео Варадкаром.
Макрон додав, що Франція «відкрита» для продовження терміну виходу Британії з ЄС на певних умовах.
Напередодні парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.
2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.
Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.
Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.
Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.
Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.
Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.