Прем’єр Британії наполягає на відстрочці Brexit
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Прем'єр-міністр зазначила, що вона хоче зустрітися з лідером лейбористів, щоб узгодити план майбутніх відносин з ЄС
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.
Про це повідомляє ВВС.
Прем'єр-міністр зазначила, що вона хоче зустрітися з лідером лейбористів Джеремі Корбіном, щоб узгодити план майбутніх відносин з ЄС.
«Вихід з угодою це найкраще рішення, тому необхідне подальше продовження статті 50», - сказала Мей, додавши, що хоче, щоб продовження було «як умога коротшим» - до 22 травня, щоб Велика Британія не брала участі у виборах до Європарламенту.
Напередодні парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.
Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.
Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.
Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.
Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.
Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.