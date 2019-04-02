Прем’єр Британії наполягає на відстрочці Brexit



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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Прем'єр-міністр зазначила, що вона хоче зустрітися з лідером лейбористів, щоб узгодити план майбутніх відносин з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

Про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр зазначила, що вона хоче зустрітися з лідером лейбористів Джеремі Корбіном, щоб узгодити план майбутніх відносин з ЄС.

«Вихід з угодою це найкраще рішення, тому необхідне подальше продовження статті 50», - сказала Мей, додавши, що хоче, щоб продовження було «як умога коротшим» - до 22 травня, щоб Велика Британія не брала участі у виборах до Європарламенту.

Напередодні парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.