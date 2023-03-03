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Кадиров серйозно хворий – Bild

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кадиров серйозно хворий – Bild
фото з відкритих джерел

Останнім часом намісник Путіна у Чечні помітно додав у вазі

У глави Чечні Рамзана Кадирова захворювання нирок, тому він дуже залежить від сильнодіючих препаратів. Про це повідомляє німецьке видання Bild. 

«Пособник Путіна, схоже, почувається не дуже добре. Його психічний стан добре відомий (він любить вбивати та мучити), але і його фізичний стан, ймовірно, не на висоті», – йдеться в повідомленні.

Журналісти звертають увагу, що останні кілька місяців Кадиров досить помітно додав у вазі і виглядає похмурим. Також автори матеріалу нагадують: коли «головний тіктокер Чечні» записує свої «грізні» відео, то помітно, що йому досить важко розплющити очі.

Видання підтверджує інформацію про те, що для лікування Рамзана Кадирова до Грозного з Абу-Дабі (ОАЕ) прилетів досвідчений доктор Ясін Ібрагім М. Ель Шахат.

«Саме тому деспот не зміг бути присутнім на промові Путіна 21 лютого в Москві», – робить висновок видання.

Журналісти додають, що Кадиров іноді виглядає енергійним та рухливим, проте це відбувається через активне вживання стимуляторів, від яких чеченський глава зараз взагалі потрапив у залежність.

У Telegram-каналах навіть з’явилося фото, на якому видно, що Кадиров значно набряк.

Кадиров серйозно хворий – Bild фото 1

Раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти

Теги: Рамзан Кадиров хвороби

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