Кадиров серйозно хворий – Bild

Останнім часом намісник Путіна у Чечні помітно додав у вазі

У глави Чечні Рамзана Кадирова захворювання нирок, тому він дуже залежить від сильнодіючих препаратів. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

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«Пособник Путіна, схоже, почувається не дуже добре. Його психічний стан добре відомий (він любить вбивати та мучити), але і його фізичний стан, ймовірно, не на висоті», – йдеться в повідомленні.

Журналісти звертають увагу, що останні кілька місяців Кадиров досить помітно додав у вазі і виглядає похмурим. Також автори матеріалу нагадують: коли «головний тіктокер Чечні» записує свої «грізні» відео, то помітно, що йому досить важко розплющити очі.

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Видання підтверджує інформацію про те, що для лікування Рамзана Кадирова до Грозного з Абу-Дабі (ОАЕ) прилетів досвідчений доктор Ясін Ібрагім М. Ель Шахат.

«Саме тому деспот не зміг бути присутнім на промові Путіна 21 лютого в Москві», – робить висновок видання.

Журналісти додають, що Кадиров іноді виглядає енергійним та рухливим, проте це відбувається через активне вживання стимуляторів, від яких чеченський глава зараз взагалі потрапив у залежність.

У Telegram-каналах навіть з’явилося фото, на якому видно, що Кадиров значно набряк.

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Раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.