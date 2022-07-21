Чи хворий Путін? Директор ЦРУ оцінив стан здоров'я диктатора

ЦРУ не побачило ознак хвороби російського диктатора

Центральне розвідувальне управління США заперечує наявність у російського диктатора Володимира Путіна психічних чи фізичних хвороб, він здоровий. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи на Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо, повідомляє NBC News.

Бернс сказав, що ЦРУ не має жодних доказів того, що у Путіна є якісь недуги.

«Точиться багато чуток про здоров'я президента Путіна, але, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий», – сказав директор ЦРУ.

Також Бернс заявив, що Путін вважає, що тиск його армії виснажить сили українських військових і зломить волю очолюваного США альянсу, але він помиляється.

«Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми страждаємо на синдром дефіциту уваги і відволікатимемося на щось інше. Я переконаний, що Путін помилявся у своїх припущеннях про розвал альянсу і злам волі України до початку війни, і він помиляється і зараз» – сказав директор ЦРУ.

За словами Бернса, Путін прорахувався, гадаючи, що може зруйнувати НАТО. Натомість НАТО приймає Фінляндію та Швецію і посилив розгортання своїх військ ближче до кордонів Росії.

Як повідомлялося, після повернення з Ірану у російського диктатора Володимира Путіна дещо здало здоров’я.

Раніше психолог проаналізував дивні пози диктатора на відео.