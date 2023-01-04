Путін хворий та незабаром може померти – Буданов
Буданов: «Ця війна має закінчитися до смерті Путіна. Ми її виграємо у 2023 році»
Голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.
«Він хворіє вже дуже давно. Я думаю, що він помре дуже швидко, та сподіваюся, що дуже скоро», – зазначає Буданов.
Буданов розповів, що розвідка знає про хворобу Путіна від джерел наближених до диктатора.
На думку очільника української розвідки, після смерті Путіна відбудеться зміна влади в Росії, та «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу».
«Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році», – додав Буданов.
Раніше Буданов анонсував великий контрнаступ України.
До слова, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
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