Хорватію сколихнув сильний землетрус

Поштовхи відчувалися в районі Спліта, Водиці, Синя та Задара

У віторок о 05:59 ранку в районі хорватського міста Шибеник стався землетрус магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє місцеве видання Vecernji List, епіцентр землетрусу знаходився на глибині у 10 кілометрів та в 13 кілометрах на південний схід від Шибеника. Поштовхи також відчувалися в районі Спліта, Водиці, Синя та Задара.

Рятувальники повідомили, що землетрус був відчутним і вони отримали багато дзвінків від переляканих людей – близько сімдесяти. Водночас повідомлень про пошкодження немає, лише шматок скелі поблизу Врполя впав на огорожу і розбив машину. Зазначається, що жителі Шибеника вийшли на вулиці зі своїх будинків, але незабаром більшість із них повернулись. Сейсмолог Крешимир Кук повідомив, що можна очікувати, що в цьому районі буде більше землетрусів. На питання, чи був це новий епіцентр, Кук пояснив, що, на його думку, це швидше область епіцентру.

«У нас є ще два слабких землетруси після сьогоднішнього ранку в тій же епіцентральній області, і реалістично очікувати, що їх буде більше. Ми не можемо знати, ми не можемо передбачити, коли це буде або якою буде сила. Реально очікувати що їх буде більше, тому що ранок був досить сильним», – сказав він.

Кук додав, що ці землетруси не мають нічого спільного з землетрусами у Загребі і це друга епіцентральна область.

«Далмація – сейсмічно активний регіон, земля не перебуває в стані спокою, тому нас нічого не дивує», – додав він. Останнім часом підвищена сейсмічна активність була зареєстрована в Хорватії та за її межами.

Шибеник – історичне місто в Хорватії з населенням 51 553 особи. Розташоване в центральній Далмації на місці впадіння річки Крка в Адріатичне море.