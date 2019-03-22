Канадські військові ще на два роки залишаться в Іраку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовослужбовці канадської армії

В рамках подовженої місії Канада може направити до Близького Сходу до 850 військовослужбовців

Участь Канади у міжнародній коаліції щодо боротьби із ІДІЛ триватиме іще щонайменше два роки.

Про це оголосили у міністерстві оборони Канади, повідомляє «Укрінформ».

«Уряд Канади продовжує до кінця березня 2021 року операцію IMPACT - внесок Канади у Глобальну коаліцію та операцію НАТО в Іраку», - заявили у міноборони.

У відомстві зазначили, що збройні сили Канади й надалі «надаватимуть поради, допомогу та тренування силам безпеки Іраку, а також підтримуватимуть Глобальну коаліцію та НАТО високопрофесійним особовим складом».

«Збройні сили Канади також продовжуватимуть консультувати іракських посадовців стосовно розбудови більш ефективних та витривалих оборонних й безпекових інституцій та посилення регіональних сил», - зазначили у міноборони.

У оборонному відомстві додали, що операція IMPACT є «військовою складовою загальноурядової канадської стратегії на Близькому Сході, що включає не лише безпеку та стабілізацію, але й гуманітарну допомогу та дипломатію у Іраку, Сирії й регіоні загалом».

У прес-службі уточнили, що в рамках подовженої місії Канада може направити до Близького Сходу до 850 військовослужбовців, які допомагатимуть не лише безпековим службам Іраку, але й Збройним силам Йорданії та Лівану.

Як повідомляв «Главком», 18 березня Канада оголосила про продовження на три роки військової місії Unifier в Україні.

Нагадаємо, з серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ЗСУ.