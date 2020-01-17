Канадський режисер вставив в око камеру, щоб записувати ролики (фото)



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Видалене очне яблуко канадець вирішив замінити протезом з відеокамерою, який би дозволяв йому записувати ролики

Чоловік пояснив, що втратив зір у правому оці ще в дитинстві через стрілянину

У Канаді 47-річний незалежного кіно Роб Спенс вставив в око невеличку камеру, що дозволяє чоловіку записувати ролики.

Про це пише The Daily Mail. Себе американець називає Eyeborg (від слів «кіборг» та «око» – ред.) і часто порівнює з Термінатором: у темряві око митця світить червоним.

Журналістам він пояснює, що втратив зір у правому оці ще в дитинстві через стрілянину. Видалене очне яблуко канадець вирішив замінити протезом з відеокамерою, який би дозволяв йому записувати ролики.

Втім, камера не відновила втрачений зір Спенса, оскільки не пов’язана з зоровим нервом. Пристрій фіксує все, що бачить, і передає сигнал на приймач, з якого відео можна зберігати, відтворювати на моніторі чи завантажувати онлайн. Наразі акумулятор протезу працює 30 хвилин. Штучне око складається з протезної частини, акумулятора, відеокамери та бездротового передавача.

Спенс постійно шукає можливість удосконалити дизайн свого ока. Наразі він разом з командою інженерів працює над створенням 3D-версії протезу.

На думку канадця, це полегшило б проектування нового пристрою, що підходить для штучного ока, а також значно пришвидшило б процес масового виробництва. Найближчим часом чоловік сподівається, що зможе продавати бездротові очні камери з 3D-друком та ділитися протезом з іншими незрячими людьми.