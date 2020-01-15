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    Українцям дозволять користуватися інтернетом під час перельотів

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    Українцям дозволять користуватися інтернетом під час перельотів

    Авіаперевізники отримали законну можливість використовувати технології супутникового зв’язку та надавати пасажирам доступ до інтернету на всіх етапах – від посадки до прибуття

    Кабмін схвалив постанову про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу: авіаперевізники отримали можливість надавати пасажирам доступ до інтернету на всіх етапах – від посадки до прибуття.

    Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Facebook.

    «Відтепер авіаперевізники отримали законну можливість використовувати технології супутникового зв’язку та надавати пасажирам доступ до інтернету на всіх етапах – від посадки до прибуття.

    Європейські дослідження продемонстрували: підключення до інтернету на бортах літаків за допомогою космічних терміналів Ка-діапазону не має негативного впливу на авіаційну безпеку під час роботи на землі», - йдеться у повідомленні.

    Крім цього, оператори телекомунікацій отримали можливість використовувати найбільш сучасне устаткування на базі нових стандартів широкосмугового радіодоступу.

    «Це важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах та віддалених регіонах, а також підвищення якості телекомунікаційних послуг у громадському транспорті, корпоративному середовищі, торгових залах, готелях або вокзалах», - зазначили у відомстві.

    «Віднині частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами лише через відкриті тендери. Це завдасть суттєвого удару по корупційних схемах у сфері розподілу смуг радіочастот», - також підкреслили у Мінцифри.

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