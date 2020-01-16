Дієтологи радять шість правильних нічних перекусів



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Фахівці з Університету Флориди визначили, що перед сном дуже корисно їсти сир

Нічний перекус повинен бути поживний, але при цьому легкий

Головна хитрість здорового нічного перекусу полягає в тому, щоб вибрати той, який досить поживний для придушення голоду, але при цьому досить легкий, щоб запобігти надлишку калорій, що може призвести до небажаного збільшення ваги.

Як повідомляє портал MedikForum дієтологи вважають, що не турбуючись за організм вночі можна з’їсти:

Бананове пюре з гарбузовим насінням. Вживання бананів підвищує в крові рівень мелатоніну, гормону сну. Також вони містять калій, який підтримує нормальний кров'яний тиск і роботу серця, допомагає запобігти м'язовим спазмам. Якщо додати до бананів жменю гарбузового насіння, можна отримати рослинний білок, клітковину, корисні для серця жири, цинк для імунітету, а також магній.

Ківі. Є дані експериментів, які показали, що щоденне споживання ківі пов'язано з істотним поліпшенням якості сну.

Фісташки. Порція фісташок 30 грамів постачає організм додатковими антиоксидантами, рослинним білком, корисним жиром і мінералами. Крім цього фісташки – ще одне головне джерело мелатоніну, який сприяє сну.

Авокадо і курячі яйця. Половина авокадо в поєднанні з круто яйцем – це дуже ситний перекус, від якого зовсім не страждає фігура. На додаток до високоякісного, легко засвоюваного білка яйця постачають в організм триптофан (амінокислота, що сприяє заспокоєнню і розслабленню). На додачу яйця і авокадо містять додаткові антиоксиданти і ключові поживні речовини, такі як вітамін D і холін в яєчному жовтку, а також вітаміни E, K і магній у авокадо.

Сьомга. Риба з високим вмістом омега-3 жирних кислот і вітаміну D сприяє спокійному сну. Дослідження показують, що дефіцит вітаміну D , який часто зустрічається у дорослих людей, може значно збільшувати ризик нездорового сну і порушень сну. Також відомо, що DHA, тип омега-3 жирних кислот в сьомзі, стимулює вироблення мелатоніну.

Сир. Фахівці з Університету Флориди визначили, що перед сном дуже корисно їсти сир. Такого висновку вони дійшли після експерименту за участю жінок старше 20 років, що вживали сир за 30-60 хвилин до відходу до сну. У результаті автори проекту зробили висновок, що вживання сиру по своєму ефекту можна порівняти зі вживанням протеїнових коктейлів. Сир допомагає активізувати обмін речовин і робить м'язи міцнішими, а фігуру в цілому - стрункішою.

