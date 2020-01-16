Вчені створили перших живих роботів



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Майбутні версії роботів можуть бути застосовані для очищення океанів від забруднення мікропластиком, виявлення й поглинання токсичних матеріалів, доставки ліків в потрібні місця всередині тіла, - науковці

Одне з найбільш успішних творінь має дві приземкуваті ноги, які рухаються під умовним «тулубом»

У США дослідники створили перші живі машини, склавши до купи стовбурові клітини африканської жаби в крихітних роботів, здатних рухатися у власному потоці.

Як пише The Guardian, одне з найбільш успішних творінь має дві приземкуваті ноги, які рухаються під умовним «тулубом». Інше має дірку посередині, яку дослідники використовують як сумку, щоб доставляти крихітні вантажі.

Це абсолютно нові форми життя. Вони ніколи не існували на Землі», - сказав директор Allen Discovery Center в Університеті Тафта Майкл Левін. «Це живі організми, придатні для програмування», - додав він.

Зазвичай роботів роблять з металу й пластику заради міцності й тривалого періоду використання. Але Левін й його колеги бачать вигоду у тому, щоб робити роботів з біологічних тканин. В разі пошкодження, живі роботи можуть залікувати свої рани. А коли їхнє завдання виконане, вони можуть померти, як природні організми.



Їхні унікальні риси означають, що майбутні версії роботів можуть бути застосовані для очищення океанів від забруднення мікропластиком, виявлення й поглинання токсичних матеріалів, доставки ліків в потрібні місця всередині тіла або усунення тромбів з артерій.

