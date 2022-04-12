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    Кандидатка в президенти Франції зробила неоднозначну заяву про Росію та санкції

    Кандидатка у президенти Франції висловила свою думку щодо санкцій проти РФ - Кандидатка в президенти Франції зробила неоднозначну заяву про Росію та санкції
    Кандидатка у президенти Франції висловила свою думку щодо санкцій проти РФ
    фото з відкритих джерел

    Марін Ле Пен не стала виступати за скасування санкцій проти РФ

    Чинна кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила про те, що не виступає за скасування санкцій проти РФ, які запровадили після вторгнення в Україну. Про це повідомляє Le Figaro.

    Водночас вона додала, що не є «троянським конем». Мовляв, виступає лише проти тих санкцій, які стосуються енергетичного сектора, тому що не хоче, щоб французи стикалися з негативними наслідками.

    Зауважимо, Ле Пен – лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання». Вона змагається за президентське крісло із чинним лідером Франції Еммануелем Макроном.

    Чинний президент Франції своєю чергою декларує підтримку України у боротьбі з російською агресією. Але водночас виказує неготовність до рішучих кроків.

    Так, нещодавно Макрон заявив, що не бачить сенсу у робочій поїздці в Україну. Мовляв, він готовий прилетіти до нашої держави лише тоді, коли потрібно буде організувати зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, дещо раніше Франція вислала шістьох російських дипломатів через підозру в шпигунстві.

    Європейські країни масово викривають росіян, які займалися розвідувальною діяльністю.

    Теги: росія санкції війна Франція
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    Кандидатка в президенти Франції зробила неоднозначну заяву про Росію та санкції