Кандидатка в президенти Франції зробила неоднозначну заяву про Росію та санкції

Кандидатка у президенти Франції висловила свою думку щодо санкцій проти РФ

Марін Ле Пен не стала виступати за скасування санкцій проти РФ

Чинна кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила про те, що не виступає за скасування санкцій проти РФ, які запровадили після вторгнення в Україну. Про це повідомляє Le Figaro.

Водночас вона додала, що не є «троянським конем». Мовляв, виступає лише проти тих санкцій, які стосуються енергетичного сектора, тому що не хоче, щоб французи стикалися з негативними наслідками.

Зауважимо, Ле Пен – лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання». Вона змагається за президентське крісло із чинним лідером Франції Еммануелем Макроном.

Чинний президент Франції своєю чергою декларує підтримку України у боротьбі з російською агресією. Але водночас виказує неготовність до рішучих кроків.

Так, нещодавно Макрон заявив, що не бачить сенсу у робочій поїздці в Україну. Мовляв, він готовий прилетіти до нашої держави лише тоді, коли потрібно буде організувати зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним.

Нагадаємо, дещо раніше Франція вислала шістьох російських дипломатів через підозру в шпигунстві.

Європейські країни масово викривають росіян, які займалися розвідувальною діяльністю.