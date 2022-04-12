Японія ввела санкції проти чотирьох сотень росіян та заморозила активи найбільших банків РФ

Також Токіо запроваджує обмеження проти 28 організацій з Росії

У санкційному списку – доньки Путіна

У Токіо 11 квітня опублікували рішення про замороження активів найбільших банків Росії. Також у Японії ввели обмеження проти 398 фізичних та 28 юридичних осіб країни-агресора. Про це інформує МЗС Японії.

Під санкції потрапили багато депутатів Держдуми та частина керівників російських військ. Також не забули й про двох «таємних» доньок диктатора Путіна.

Заморозити активи вирішили двом російським фінустановам – «Сбербанку» та «Альфа-банку». Наразі невідомо, які суми заблоковані в рамках цього рішення.

Щодо доньок, то наклали санкції на двох жінок, яких вже давно називають дітьми президента Росії, – Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Проте сам Путін ніколи публічно не підтверджував їхні родинні зв'язки.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова. Крім того, США запровадило новий пакет санкцій. Під них потрапили доньки Путіна і Лаврова та кремлівські посадовці.

Кілька днів тому стало відомо, що Японія висилає вісьмох російських дипломатів і оголосила нові санкції проти РФ.

А ще Японія скоротить імпорт російського вугілля.

Також Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ.

Читайте також: