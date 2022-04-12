Франція висилає шістьох російських дипломатів через підозру в шпигунстві

Посольство РФ в Парижі лишиться без частини працівників

Європейські країни масово викривають росіян, які займалися розвідувальною діяльністю

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Франції, опублікованою в понеділок, Франція висилає шістьох співробітників посольства Росії у Франції, підозрюваних у шпигунстві «під дипломатичним прикриттям». Про це повідомляє CNN.

Після тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки Франції розкрило в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами.

Шість російських дипломатів, які займалися розвідувальною діяльністю, оголошені персонами нон грата і повинні покинути країну в найкоротші терміни.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен привітав у своїх соцмережах причетних до розкриття справи французьких агентів безпеки.

Нагадаємо, Хорватія висилає 24 співробітників посольства Росії.

Тим часом Росія висилає 45 співробітників польської дипмісії.

Як відомо, Японія висилає вісьмох російських дипломатів і оголосила нові санкції проти РФ.

Також через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів.

Як повідомлялося, раніше про висилку дипломатів рф заявили у МЗС Швеції (3), Данії (15) та Італії (30). Уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами», у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

Як повідомлялося, 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина.