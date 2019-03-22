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    У світі

    Катастрофа порома в Іраку: кількість жертв наблизилася до 100

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    <p>Сили цивільної оборони Іраку врятували понад 60 пасажирів</p> - Катастрофа порома в Іраку: кількість жертв наблизилася до 100

    Сили цивільної оборони Іраку врятували понад 60 пасажирів

    Фото: MosulEy

    За попередньою версією, причиною аварії стало перевантаження плавзасобу майже в три рази

    Число загиблих в результаті краху порома в Іраку зросло практично до 100 осіб. Про це повідомляє AFP.

    «Майже 100 людей, переважно жінки та діти, загинули внаслідок аварії порому з людьми», - йдеться в повідомленні.

    За даними телеканалу Al Sumaria, за підозрою в причетності до трагедії затримано дев'ять осіб.

    Крім того, прем'єр-міністр Адель Абдель Махді наказав негайно провести розслідування аварії.

    За попередньою версією, причиною стало перевантаження плавзасобу майже в три рази. За даними арабських телеканалів, на борту могли знаходитися від 170 до 250 осіб, а пором був розрахований на 75 пасажирів.

    Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів.

    Раніше повідомлялося, що в Іраку затонулий пором забрав життя 85 осіб.

    Трагедія сталася на річці Тигр у районі аль-Габат 21 березня. Річковий пором перекинувся, і у воді опинилися понад 170 людей, переважно жінки і діти, які святкували Навруз - свято весняного рівнодення та початок нового року.

    Джерело: РБК-Україна

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