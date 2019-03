В Іраку затонув пором, загинули 45 людей

Більшість людей на поромі були жінки і діти

В Іраку загинули 45 людей після затоплення порому. Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що пором був перевантажений.

Він потонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку. Більшість жертв на поромі - жінки і діти. 12 людей врятували.

At least 40 reported dead as ferry carrying them capsizes near Mosul, Iraq pic.twitter.com/jAxqHNRWh0