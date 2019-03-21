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    У світі

    В Іраку затонув пором, загинули 45 людей

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    Пором потонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку - В Іраку затонув пором, загинули 45 людей
    Пором потонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку

    Більшість людей на поромі були жінки і діти

    В Іраку загинули 45 людей після затоплення порому. Про це повідомляє AFP.

    Зазначається, що пором був перевантажений.

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    Він потонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку. Більшість жертв на поромі - жінки і діти. 12 людей врятували.

    Нагадаємо, 31 листопада пасажирський пором зіткнувся з вантажним краном в порту Барселони, в результаті чого сталася пожежа. Пором, що належить італійській компанії Grandi Navi Veloci, перевозив пасажирів і транспортні засоби. Він врізався в причальну стінку, на якій знаходилися декілька кранів, і повалив один з них. Після падіння крана почалася пожежа.

    Раніше повідомлялося, що іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.

    Відзначимо, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, «щоб уникнути подальших аварій».

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