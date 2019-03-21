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    У світі

    В Іраку затонулий пором забрав життя вже 85 осіб

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    <p>Пором затонув на річці Тигр</p> - В Іраку затонулий пором забрав життя вже 85 осіб

    Пором затонув на річці Тигр

    Місткість порома становила всього 75 осіб, і саме перевантаження, ймовірно, призвело до того, що судно перекинулося

    На півночі Іраку, в Мосулі, перекинувся пором. Внаслідок цього загинули вже щонайменше 85 людей.

    Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

    Трагедія сталася на річці Тигр у районі аль-Габат сьогодні, 21 березня. Річковий пором перекинувся, і у воді опинилися понад 170 людей, переважно жінки і діти, які святкували Навруз - свято весняного рівнодення та початок нового року.

    Правоохоронці уточнюють, що місткість порома становила всього 75 осіб, і саме перевантаження, ймовірно, призвело до того, що судно перекинулося.

    Ще однією причиною трагедії вважають різке збільшення рівня води в річці у зв'язку з тим, що в греблі Мосула були відчинені шлюзи.

    На цей момент на місці трагедії триває рятувальна операція. З води витягнули близько 50 людей.

    Раніше повідомлялося після затоплення порому загинули 45 людей.

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