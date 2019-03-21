В Іраку затонулий пором забрав життя вже 85 осіб



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Пором затонув на річці Тигр

Місткість порома становила всього 75 осіб, і саме перевантаження, ймовірно, призвело до того, що судно перекинулося

На півночі Іраку, в Мосулі, перекинувся пором. Внаслідок цього загинули вже щонайменше 85 людей.

Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

Трагедія сталася на річці Тигр у районі аль-Габат сьогодні, 21 березня. Річковий пором перекинувся, і у воді опинилися понад 170 людей, переважно жінки і діти, які святкували Навруз - свято весняного рівнодення та початок нового року.

Правоохоронці уточнюють, що місткість порома становила всього 75 осіб, і саме перевантаження, ймовірно, призвело до того, що судно перекинулося.

Ще однією причиною трагедії вважають різке збільшення рівня води в річці у зв'язку з тим, що в греблі Мосула були відчинені шлюзи.

На цей момент на місці трагедії триває рятувальна операція. З води витягнули близько 50 людей.

Раніше повідомлялося після затоплення порому загинули 45 людей.