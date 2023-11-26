ХАМАС звільнив полоненого росіянина на знак вдячності Путіну

Терористи подякували РФ за позицію щодо підтримки палестинської справи

Палестинське угруповання ХАМАС звільнило заручника з російським громадянством на знак вдячності РФ за підтримку «палестинської справи». Про це пише The Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У заяві угруповання йдеться, що цей крок є «відповіддю на зусилля президента Росії Володимира Путіна та вдячністю за позицію РФ щодо підтримки палестинської справи».

Видання зауважило, що заручника з подвійним ізраїльсько-російським громадянством мали звільнити на додаток до 13 узгоджених ізраїльських полонених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова підтвердила, що його звільнили поза списком обміну, пише пропагандистське інформаційне агентство ТАСС. За її словами, росіянина відпустили завдяки «прямим домовленостям із ХАМАСом».

Нагадаємо, зранку 24 листопада між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем почалося тимчасове припинення вогню. За цей час має відбутися обмін полоненими та доправлення гуманітарної допомоги для цивільних. Загалом домовились про звільнення 50 із понад 240 заручників (переважно ізраїльтян).

Також розвідка розкрила, як Росія допомагає ХАМАСу воювати проти Ізраїлю.