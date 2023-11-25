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Атака на столицю, реакція Байдена на звільнення заручників з полону ХАМАС: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на столицю, реакція Байдена на звільнення заручників з полону ХАМАС: головне за ніч
фото з відкритих джерел

У результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва

Станом на 6:30 у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. Президент США Джо Байден високо оцінив перше звільнення заручників ХАМАС. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на столицю

У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок», – поінформував столичний голова.

Рятувальники і медики слідують на місце.

Начальник КМВА Сергій Попко додав, що внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Дніпровському районі міста є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки.

У СБУ анонсували низку «сюрпризів» для окупантів

Голова Служби безпеки України, Василь Малюк розповів про наслідки успішних операцій сил оборони, в рамках яких спецслужби підривали Кримський міст, зокрема за допомогою морських дронів Sea Baby. Про це Малюк розповів журналістам циклу документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги».

Керівник спецслужб підкреслив, що Кримський міст – приречений і також анонсував низку «сюрпризів» для російських загарбників, не обмежуючись лише атаками на цей об'єкт.

«Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не лише щодо Кримського мосту», – розповів він.

Так, зауважив Малюк, Російська Федерація пропагувала світу, що їхній нелегальний міст, на будівництво якого витратили мільярди доларів, вважається найбільш захищеною спорудою у всьому світі. Однак морські дрони СБУ довели протилежне.

За словами керівника СБУ, успішні атаки українських спецслужб на Кримський міст перервали логістичний зв'язок російських окупантів, тож тепер росіяни змушені доставляти зброю своїм військам за допомогою поромів.

ДТП у Києві

На Харківському шосе у Києві водій, проїжджаючи повз патрульних, збив одного з них і намагався втекти з місця аварії. Про це повідомили в Патрульній поліції України.

Інцидент трапився на Харківському шосе, де поліцейські відпрацьовували повідомлення про собаку, якого травмував водій авто. У той час, проїжджаючи повз них, водій Ford збив патрульного й зник із місця події.

Постраждалий поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Попередньо правоохоронці стверджують, що водій був п'яним. Невдовзі особу порушника встановили й затримали його, кажуть у поліції.

Реакція Байдена на звільнення заручників з полону ХАМАС

Під час своєї відпустки з нагоди Дня подяки, президент США Джо Байден високо оцінив перше звільнення заручників ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg.

«Це лише початок, але поки що все пройшло добре. Ми очікуємо, що завтра буде звільнено більше заручників – і післязавтра, і у найближчі дні», – сказав американський лідер.

За відомостями видання, Червоний Хрест підтвердив звільнення 24 заручників із Гази. Згідно з інформацією міністерства закордонних справ Катару, на яке посилаються журналісти, група включала 13 ізраїльтян, деякі з них мали подвійне громадянство, а також 10 громадян Таїланду та громадянина Філіппін.

Ще одна країна готується до закриття кордону з Росією

На пункті прикордонного перетину між Естонією та Росією в місті Нарва в п’ятницю продовжили вживати заходи щодо можливого закриття кордону – на мосту встановили додаткові перешкоди. Про це повідомляє ERR.

Перші бетонні піраміди на мосту в Нарві з'явилися ще ввечері 16 листопада – після того, як на східний кордон Естонії прибули 19 громадян Сомалі та Сирії, які намагалися без законних підстав проникнути в країну.

Раніше поліція та прикордонна служба Іда-Вірумаа, до складу якої входить Нарва, повідомили про можливе закриття прикордонного пункту.

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Теги: Київ росіяни ХАМАС рятувальники тривога поліція вибух

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