ХАМАС погодився продовжити звільнення заручників

Перешкоди для звільнення в’язнів були подолані через катарсько-єгипетські контакти з обома сторонами

Палестинське збройне угруповання «Хамас» погодилося продовжити звільнення заручників. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі 25 листопада, передає «Радіо Свобода».

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«Перешкоди для звільнення в’язнів були подолані через катарсько-єгипетські контакти з обома сторонами, і 39 палестинських цивільних буде звільнено сьогодні ввечері, тоді як 13 ізраїльських заручників залишать Газу на додачу до семи іноземців», – заявив він.

За даними аль-Ансарі, серед тих, кого звільнить Ізраїль, 33 неповнолітніх і шестеро жінок. «Хамас» звільнить вісьмох дітей та п’ятьох жінок.

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Речник МЗС подякував за посередництво в усуненні перешкод Єгипту та Сполучених Штатів.

Як повідомляє AFP, «Хамас» заявив, що «позитивно відповів» на зусилля єгипетських та катарських посередників із організації обміну заручниками.

Як повідомлялося, палестинське терористичне угруповання ХАМАС затягує звільнення ще 13 ізраїльських заручників, які були передані під опіку Червоного Хреста. Бойовики закликали Ізраїль пустити більше вантажівок з продовольством до північної частини сектора Газа.

До слова, Байден назвав причину, яка могла спонукати ХАМАС до нападу на Ізраїль.