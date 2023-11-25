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ХАМАС відкладає звільнення заручників: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
ХАМАС відкладає звільнення заручників: названо причину
Люди розмахують прапорами Ізраїлю, коли гелікоптер із заручниками вилітає з дитячого медичного центру Шнайдера в Петах-Тіква
фото: The Jerusalem Post

Військове крило ХАМАСу оголосило відкладення звільнення другої партії заручників

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС затягує звільнення ще 13 ізраїльських заручників, які були передані під опіку Червоного Хреста. Бойовики закликали Ізраїль пустити більше вантажівок з продовольством до північної частини сектора Газа. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За джерелами видання, посередники з Єгипту та Катару працюють над вирішенням проблеми затримки обміну заручниками.

The Times of Israel повідомляє, що військове крило ХАМАСу оголосило відкладення звільнення другої партії заручників, хоча раніше офіційний представник ХАМАС стверджував, що процес звільнення вже триває.

Військове крило заявляє, що відкладає звільнення заручників «доти, доки окупація не почне дотримуватися умов угоди щодо в'їзду вантажівок із гуманітарною допомогою до північної частини Сектора Газа, а також у зв'язку з недотриманням узгоджених стандартів звільнення ув'язнених».

Однак, Ізраїль пропустив у сектор 200 вантажівок, як того вимагає угода, і ізраїльський військовий представник COGAT зі зв'язків із палестинцями повідомив раніше, що 50 із цих вантажівок досягли півночі Гази.

Але високопоставлений представник ХАМАС, Тахер аль-Ноно раніше заявив, що Ізраїль нібито не виконав умови зі звільнення палестинських ув'язнених, на яких ХАМАС наполягав, щоб їх було звільнено в іншому порядку, ніж це було зроблено Ізраїлем.

За даними ЗМІ, представник Ізраїлю застерігає, що якщо наступну групу ізраїльських заручників не звільнять із Сектора Гази до опівночі, він поновить військові дії.

Слова чиновника були наведені в низці івритських ЗМІ, проте офіційного підтвердження не було.

Другу партію заручників мали звільнити о 16:00, але досі не приступили до цього процесу.

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Теги: звільнення окупація ХАМАС військові партії Ізраїль

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