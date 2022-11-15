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Чисельність населення Землі перевищила 8 млрд – ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чисельність населення Землі перевищила 8 млрд – ООН
Через 15 років, у 2037 році, за прогнозами ООН, на планеті буде 9 млрд людей
фото ілюстративне

Для збільшення населення Землі на 1 млрд знадобилося 12 років

Згідно з підрахунками Організації Об'єднаних Націй (ООН), сьогодні, 15 листопада, чисельність населення планети подолала рубіж у 8 млрд осіб. Про це повідомляє пресслужба ООН.

«Це історична віха у розвитку людства», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для збільшення населення Землі на 1 млрд знадобилося 12 років, при цьому позначки в 9 млрд людство досягне лише до 2037 року.

За оцінками ООН, чоловіків на планеті наразі трохи більше, ніж жінок – 50,3% проти 49,7%. Однак, до 2050 року співвідношення чоловіків і жінок на планеті має бути однаковим.

В ООН прогнозують, що темпи загального зростання населення сповільняться – через 15 років, у 2037 році, на планеті буде 9 млрд людей. Наступний мільярд з’явиться приблизно у 2050 році. 

Найбільше число, до якого може зрости глобальне населення, становить 11 млрд, і воно може жити на планеті близько 2100 року.

Однак деякі дослідження очікують, що населення світу досягне піку раніше. Наприклад, за даними Інституту вимірювання та оцінки здоров’я (IHME) при Вашингтонському університеті, найбільша кількість людей на Землі (9,7 мільярда) може бути в 2064 році, а потім – зменшиться. 

50 років тому річний приріст населення становив 2% (останній раз понад 2% в 1972 році). У 2020 році він становив 1,05%, а приблизно в 2050 році темпи зростання можуть впасти приблизно до 0,5%.

Нагадаємо, станом на 18 жовтня управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених під час війни з РФ.

Теги: населення земля ООН

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