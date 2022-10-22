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ООН назвала кількість вбитих цивільних у війні з рашистами

Юрій Лящук
glavcom.ua
ООН назвала кількість вбитих цивільних у війні з рашистами
Реальні цифри загиблих набагато більші
фото з відкритих джерел

ООН повідомила про 6 322 загиблих цивільних у війні з Росією

Станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених під час війни з РФ. Про це заявила заступниця Генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Вона додала, що загинули щонайменше 397 дітей. Дікарло наголосила, що фактичні цифри жертв, імовірно, значно вищі. 

Також Дікарло висловила занепокоєння тим, що в останні дні РФ здійснила низку нападів на населені пункти по всій Україні.

Заступниця Генсека ООН зауважила, що з 10 по 18 жовтня внаслідок ракетних обстрілів та застосування безпілотників загинуло щонайменше 38 цивільних осіб та 117 отримали поранення.

Крім того, серйозну стурбованість викликає руйнування критично важливої енергетичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження енергетичних об'єктів мільйони цивільних осіб можуть потрапити в умови, небезпечні для життя.

Дікарло наголосила, що у звіті Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні вказано – «є реальні підстави для висновку про те, що в Україні були скоєні воєнні злочини та порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права».

Як вона додала, критично важливо, щоб ініціатива з експорту українського зерна продовжувала діяти й надалі, після 22 листопада, коли збігає термін її дії. 

Також Дікарло нагадала, що Генеральна Асамблея визначила російські псевдореферендуми на окупованих територіях як такі, що не мають жодної юридичної сили й не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України.

Днями рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

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Теги: ООН росія війна

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