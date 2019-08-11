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    У світі

    Кількість жертв в результаті вибуху бензовозу в Танзанії зросла

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    Вибуху бензовозу в Танзанії / Фото:&nbsp;edition.cnn.com - Кількість жертв в результаті вибуху бензовозу в Танзанії зросла
    Вибуху бензовозу в Танзанії / Фото: edition.cnn.com

    У момент вибуху на місці події було близько 150 осіб

    Щонайменше 61 людина загинула і 70 отримали поранення в результаті вибуху бензовозу в Танзанії.

    Про це з посиланням на уряд повідомляє CNN.

    За повідомленням місцевої влади, бензовоз, намагаючись уникнути зіткнення з мотоциклом, не впорався з керуванням, перекинувся й за 20 хвилин вибухнув.

    Очевидці кажуть, що після аварії з цистерни бензовозу почало текти паливо, його місцеві жителі намагалися набрати в підручні ємності. У момент вибуху на місці події було близько 150 осіб.

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    Дорога, на якій сталася аварія, є однією з ключових транспортних магістралей Танзанії, використовуваної для транспортування імпорту та експорту.

    Як повідомлялося, інцидент стався в районі Морогоро, приблизно за 200 км на захід від портового міста Дар-ес-Салам.

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