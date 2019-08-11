Кількість жертв в результаті вибуху бензовозу в Танзанії зросла
У момент вибуху на місці події було близько 150 осіб
Щонайменше 61 людина загинула і 70 отримали поранення в результаті вибуху бензовозу в Танзанії.
Про це з посиланням на уряд повідомляє CNN.
За повідомленням місцевої влади, бензовоз, намагаючись уникнути зіткнення з мотоциклом, не впорався з керуванням, перекинувся й за 20 хвилин вибухнув.
Очевидці кажуть, що після аварії з цистерни бензовозу почало текти паливо, його місцеві жителі намагалися набрати в підручні ємності. У момент вибуху на місці події було близько 150 осіб.
Дорога, на якій сталася аварія, є однією з ключових транспортних магістралей Танзанії, використовуваної для транспортування імпорту та експорту.
Як повідомлялося, інцидент стався в районі Морогоро, приблизно за 200 км на захід від портового міста Дар-ес-Салам.