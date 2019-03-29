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    В Італії зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали щонайменше 50 осіб

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    В Італії зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали щонайменше 50 осіб

    Причиною стало відправлення одного з поїздів зі станції Інверіго на заборонний сигнал семафора

    У четвер, 28 березня, на півночі Італії зіткнулися два пасажирські потяги, постраждали щонайменше 50 осіб.

    Як повідомляє газета Leggo, аварія сталася в провінції Комо.

    Причиною стало відправлення одного з поїздів зі станції Інверіго на заборонний сигнал семафора. Машиніст вчасно помітив поїзд, що їхав назустріч, і різко загальмував.

    У результаті зіткнення пасажири отримали травми легкого ступеня тяжкості.

    Відзначається, що більшого числа постраждалих вдалося уникнути лише тому, що зіткнення відбулося на низькій швидкості. 

    аварія
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