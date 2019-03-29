В Італії зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали щонайменше 50 осіб
-
Розсилка
Причиною стало відправлення одного з поїздів зі станції Інверіго на заборонний сигнал семафора
У четвер, 28 березня, на півночі Італії зіткнулися два пасажирські потяги, постраждали щонайменше 50 осіб.
Як повідомляє газета Leggo, аварія сталася в провінції Комо.
Причиною стало відправлення одного з поїздів зі станції Інверіго на заборонний сигнал семафора. Машиніст вчасно помітив поїзд, що їхав назустріч, і різко загальмував.
У результаті зіткнення пасажири отримали травми легкого ступеня тяжкості.
Відзначається, що більшого числа постраждалих вдалося уникнути лише тому, що зіткнення відбулося на низькій швидкості.