В Італії зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали щонайменше 50 осіб



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Причиною стало відправлення одного з поїздів зі станції Інверіго на заборонний сигнал семафора

У четвер, 28 березня, на півночі Італії зіткнулися два пасажирські потяги, постраждали щонайменше 50 осіб.

Як повідомляє газета Leggo, аварія сталася в провінції Комо.

Причиною стало відправлення одного з поїздів зі станції Інверіго на заборонний сигнал семафора. Машиніст вчасно помітив поїзд, що їхав назустріч, і різко загальмував.

У результаті зіткнення пасажири отримали травми легкого ступеня тяжкості.

Відзначається, що більшого числа постраждалих вдалося уникнути лише тому, що зіткнення відбулося на низькій швидкості.