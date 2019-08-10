У Танзанії вибухнув бензовоз: 57 загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Танзанії вибухнув бензовоз / Фото: EATV

Бензовоз перекинувся, з нього почало витікати паливо, яке намагалися вкрасти місцеві жителі

У Танзанії вибухнув бензовоз, в результаті чого 57 людей загинуло і 65 отримало поранення.

Про це повідомляє BBC.

«Щонайменше 57 людей загинуло і 65 отримало поранення в результаті вибуху бензовозу в Танзанії», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в районі Морогоро, приблизно за 200 км на захід від портового міста Дар-ес-Салам. Бензовоз перекинувся, з нього почало витікати паливо, яке намагалися вкрасти місцеві жителі.

Є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

Нагадаємо: У Копенгагені стався вибух біля поліцейського відділку.

У Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів.