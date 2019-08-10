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    У світі

    У Танзанії вибухнув бензовоз: 57 загиблих

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    <p>У Танзанії вибухнув бензовоз / Фото: EATV</p> - У Танзанії вибухнув бензовоз: 57 загиблих

    У Танзанії вибухнув бензовоз / Фото: EATV

    Бензовоз перекинувся, з нього почало витікати паливо, яке намагалися вкрасти місцеві жителі

    У Танзанії вибухнув бензовоз, в результаті чого 57 людей загинуло і 65 отримало поранення.

    Про це повідомляє BBC.

    «Щонайменше 57 людей загинуло і 65 отримало поранення в результаті вибуху бензовозу в Танзанії», – йдеться в повідомленні.

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    Інцидент стався в районі Морогоро, приблизно за 200 км на захід від портового міста Дар-ес-Салам. Бензовоз перекинувся, з нього почало витікати паливо, яке намагалися вкрасти місцеві жителі.

    Є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

    Нагадаємо: У Копенгагені стався вибух біля поліцейського відділку.

    У Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів.

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