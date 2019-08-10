У Танзанії вибухнув бензовоз: 57 загиблих
У Танзанії вибухнув бензовоз / Фото: EATV
Бензовоз перекинувся, з нього почало витікати паливо, яке намагалися вкрасти місцеві жителі
У Танзанії вибухнув бензовоз, в результаті чого 57 людей загинуло і 65 отримало поранення.
Про це повідомляє BBC.
«Щонайменше 57 людей загинуло і 65 отримало поранення в результаті вибуху бензовозу в Танзанії», – йдеться в повідомленні.
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Інцидент стався в районі Морогоро, приблизно за 200 км на захід від портового міста Дар-ес-Салам. Бензовоз перекинувся, з нього почало витікати паливо, яке намагалися вкрасти місцеві жителі.
Є побоювання, що кількість загиблих може зрости.
Нагадаємо: У Копенгагені стався вибух біля поліцейського відділку.
У Туреччині сталися вибухи на складі боєприпасів.