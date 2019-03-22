Кількість жертв вибуху на хімзаводі у Китаї зросла до 62 осіб



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У китайському місті Яньчен провінції Цзянсу 21 березня стався вибух на хімічному заводі

За інформацією ЗМІ, ще 28 осіб зникли безвісти

Кількість загиблих унаслідок вибуху на хімзаводі в Китаї збільшилася до 62 осіб.

Про це повідомило 22 березня Центральне телебачення КНР.

За інформацією ЗМІ, ще 28 осіб зникли безвісти.

Точні причини вибуху досі з'ясовують, але компанія, яка виробляє понад 30 органічних хімічних сполук, деякі з яких легкозаймисті, у минулому неодноразово штрафувалася за порушення безпеки праці.

Як відомо, у китайському місті Яньчен провінції Цзянсу вдень 21 березня стався вибух на хімічному заводі компанії Tianjiayi Chemical Co.

Спочатку повідомлялося, що загинули 12 осіб, ще близько 30 отримали поранення.

Після вибуху сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.