У Китаї прогримів потужний вибух на хімзаводі



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Місцеві жителі отримали травми внаслідок розльоту осколків.

У результаті вибуху загинуло шестеро людей, ще 30 були поранені

На заводі з виробництва пестицидів у місті Яньчен (Китай) стався потужний вибух, у результаті якого загинули щонайменше шестеро людей та 30 постраждали. Про це повідомляє South China Morning Post.

У виданні пишуть, що вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

У результаті вибуху сталась пожежа. На місці події працюють пожежні. Місцеві жителі отримали травми внаслідок розльоту осколків.

Нагадаємо, у липні в центрі Пекіна стався вибух біля будівлі посольства США, місцеві правоохоронці перекрили прилеглі вулиці. Вибух стався після того, як біля посольства США жінка облила себе горючою рідиною. Поліція її затримала.

Як повідомлялося, що 10 березня у таїландських провінціях Сатун і Пхатталунг сталася серія вибухів. За даними поліції, в провінції Пхатталунг 11 вибухів прогриміли. У Сатуне два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два - біля продуктового магазину. Були знайдені три саморобні бомби, які пізніше були знешкоджено саперами і знищені силами безпеки.