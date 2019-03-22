Вибух на хімзаводі у Китаї спровокував землетрус



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За останніми даними, внаслідок вибуху загинули 12 осіб, ще близько 30 отримали поранення Фото: Reuters

Після вибуху сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера

У китайському місті Яньчен провінції Цзянсу вдень 21 березня стався вибух на хімічному заводі компанії Tianjiayi Chemical Co. Після нього сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

За останніми даними, загинули 12 осіб, ще близько 30 отримали поранення.

Згідно з повідомленням, опублікованим в офіційній газеті China Daily, пожежа на хімзаводі поширилася на сусідні підприємства. Діти в дитячому саду, розташованому неподалік від заводу, також були госпіталізовані.

Точні причини вибуху досі з'ясовують, але компанія, яка виробляє понад 30 органічних хімічних сполук, деякі з яких легкозаймисті, у минулому неодноразово штрафувалася за порушення безпеки праці.

Нагадаємо, вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.