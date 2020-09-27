Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу



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Китай видав «внутрішній дозвіл» на екстрене використання Фото New York Post

Протягом клінічних випробувань не було помічено серйозних побічних ефектів внаслідок застосування вакцини

У Китаї десятки тисяч людей вже отримали щеплення від нового коронавірусу попри те, що безпеку та ефективність застосованої вакцини наразі не доведено.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на New York Post.

З липня китайці отримують експериментальну вакцину проти Covid-19, що екстрено використовуються, попри занепокоєння щодо її безпеки та ефективності.

Китайські представники галузі охорони здоров’я заявляють, що майже знищили коронавірус, але хочуть забезпечити його неповернення.

Чжен Чжунвей, член Національної комісії охорони здоров’я КНР, заявив, що Китай отримав «розуміння та підтримку» Всесвітньої організації охорони здоров’я перед тим, як розпочати використання вакцини.

За його словами, деякі люди, які належать до професій «високого ризику», як-от медичний персонал передової лінії, мають право отримувати вакцину з 22 липня.

Чжен додав, що протягом клінічних випробувань не було помічено серйозних побічних ефектів внаслідок застосування вакцини.

Вакцинування людей в час, коли безпека препарату не доведена, шокувало експертів медичної галузі по всьому світу, пише у своїй статті американське видання The New York Times.

У ВООЗ заявили у суботу, що Китай видав «внутрішній дозвіл на екстрене використання», який видається на розсуд країн та не підпадає під затвердження ВООЗ.

Асистентка генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао повідомила виданню Reuters, що країни мають автономію у використанні медичних препаратів в надзвичайних ситуаціях.

«Країни можуть самостійно видавати дозволи на екстрене використання будь-яких медичних засобів відповідно до національних нормативних актів та законодавства», – сказала вона.

Коронавірус в Україні

Всього 198634

Хворіють 106793

Одужали 87882

Померли 3959

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Це на 703 випадків менше, ніж днем раніше (3833). Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.