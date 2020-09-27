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    У світі

    У Китаї на шахті стався викид газу, є загиблі

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    <p>Причиною інциденту став надмірний рівень чадного газу</p> - У Китаї на шахті стався викид газу, є загиблі

    Причиною інциденту став надмірний рівень чадного газу

    Під час вибуху в шахті загинуло 16 осіб

    Під час вибуху метану, який стався на китайській шахті в Чунціні, на південному заході КНР, підпірки не витримали і стався обвал прямо на гірників. В результаті загинуло 16 осіб, їх тіла вже дістали з-під завалів.

    Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

    Після обвалу на момент приїзду першої рятувальної бригади 16 гірників вже не подавали ознак життя. Єдиного вцілілого терміново госпіталізували.

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    Відзначається, що зараз муніципалітет Чунцин запустив план дій в надзвичайних ситуаціях і створив робочі групи для аварійно-рятувальних операцій. В цей час ведуться роботи по ліквідації наслідків аварії, для встановлення причин трагедії розпочато розслідування.

    Нагадаємо, влада Польщі дійшла угоди з профспілками про трансформацію гірської промисловості і заявила, що остання вугільна шахта в країні повинна буде закритися у 2049 році.

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