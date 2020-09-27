У Китаї на шахті стався викид газу, є загиблі



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Причиною інциденту став надмірний рівень чадного газу

Під час вибуху в шахті загинуло 16 осіб

Під час вибуху метану, який стався на китайській шахті в Чунціні, на південному заході КНР, підпірки не витримали і стався обвал прямо на гірників. В результаті загинуло 16 осіб, їх тіла вже дістали з-під завалів.

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Після обвалу на момент приїзду першої рятувальної бригади 16 гірників вже не подавали ознак життя. Єдиного вцілілого терміново госпіталізували.

Відзначається, що зараз муніципалітет Чунцин запустив план дій в надзвичайних ситуаціях і створив робочі групи для аварійно-рятувальних операцій. В цей час ведуться роботи по ліквідації наслідків аварії, для встановлення причин трагедії розпочато розслідування.

Нагадаємо, влада Польщі дійшла угоди з профспілками про трансформацію гірської промисловості і заявила, що остання вугільна шахта в країні повинна буде закритися у 2049 році.

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