В столиці за добу ще 323 хворих на коронавірус



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За добу у столиці 11 людей померли

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

У столиці за минулу добу виявили ще 323 хворих на коронавірус. 11 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 323 людини. 11 хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 361 киянина. На сьогодні в столиці вже 21 815 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Захворіли: 174 жінки віком від 18 до 84 років. 122 особи віком від 21 до 73 років. 15 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 12 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 95 людей. Усього коронавірус подолали 6482 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 69. У Солом’янському – 54. Та в Оболонському районі – 47 випадків, – повідомив мер. – Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 198634

Хворіють 106793

Одужали 87882

Померли 3959

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Це на 703 випадків менше, ніж днем раніше (3833). Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.