Китаєць викрав 800 метрів бетонованої дороги, щоб потім продати

Аби реалізувати свій план, чоловік винайняв екскаватор і кілька вантажівок

У Китаї, в селі Суцянь, чоловік викрав 800 метрів бетонованої дороги і перепродав її. Про це повідомляє видання South China Morning Post. Поліція провінції Цзянсу з'ясувала, що біля зниклої дороги бачили вантажний автомобіль зі сміттям, за кермом якого сидів один із місцевих жителів — безробітний чоловік по імені Чжу. На допиті він



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Місце, де знаходилась бетонована дорога

Аби реалізувати свій план, чоловік винайняв екскаватор і кілька вантажівок

У Китаї, в селі Суцянь, чоловік викрав 800 метрів бетонованої дороги і перепродав її. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Поліція провінції Цзянсу з'ясувала, що біля зниклої дороги бачили вантажний автомобіль зі сміттям, за кермом якого сидів один із місцевих жителів — безробітний чоловік по імені Чжу. На допиті він зізнався в організації крадіжки.



«Дорогу давно не використовували, от я і подумав, чому б не зняти її, а матеріал — продати», — розповів він.

Аби реалізувати свій план, чоловік винайняв екскаватор і кілька вантажівок. За одну ніч вони зняли дорожнє полотно шириною 3,5 метра.

Чжу продав 500 тонн уламків бетону за 10 юанів за тонну і заробив п'ять тисяч юанів.

Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Китаї розікрали сонячні панелі з дороги через кілька днів після відкриття.