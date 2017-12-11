У Китаї розікрали сонячні панелі з дороги через кілька днів після відкриття

Дорогу вже відремонтували і знову відкрили

Наприкінці кінці грудня в Китаї відкрили електрогенеруючу дорогу з сонячних батарей. Влада країни заявляла, що це перший подібний проект у світі. На початку січня стало відомо, що хтось вкрав частину дороги через п'ять днів після запуску. Про це повідомив сайт TechNode з посиланням на китайське видання Qilu Evening News. Першу експериментальну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорогу вже відремонтували і знову відкрили

Наприкінці кінці грудня в Китаї відкрили електрогенеруючу дорогу з сонячних батарей. Влада країни заявляла, що це перший подібний проект у світі. На початку січня стало відомо, що хтось вкрав частину дороги через п'ять днів після запуску. Про це повідомив сайт TechNode з посиланням на китайське видання Qilu Evening News.

Першу експериментальну ділянку дороги довжиною кілометр відкрили 28 грудня, вона покрита більш ніж 10 тисячами сонячних панелей. Знизу батареї покриті щільним ізолюючим матеріалом, а зверху прозорим шаром ізоляції товщиною менш ніж три сантиметри. Дорога обладнана індукційною зарядкою для електромобілів, тому деякі з них можуть заряджатися прямо під час їзди по дорозі. Полотно має власну систему опалення, яка може розтопити сніг і лід на дорозі в зимовий час.

2 січня під час перевірки дороги з'ясувалося, що пропав шматок полотна — його обережно вирізали. Навіщо він знадобився викрадачам — невідомо. У Китаї подібні панелі коштують дешево, але крадіжка навіть маленького шматка позбавляє затію сенсу. Іншу частину полотна залишили недоторканою.

Полотно отримало мінімальні пошкодження, проте один з місцевих чиновників стверджує, що заміна панелі «може коштувати тисячі доларів». Видання TechCrunch зазначає, що подібні крадіжки технологій для копіювання та здешевлення в Китаї — не рідкість.

Дорогу вже відремонтували і знову відкрили. Вона не працювала близько чотирьох днів. Місцева поліція продовжує розслідування.

Попри твердження китайської влади, перша електрогенеруюча дорога була відкрита у Франції ще в 2016 році. Її довжина також становить кілометр, її енергією можна живити невелике місто.

Джерело: Громадське