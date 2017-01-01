Україна і Китай узгодили план дій щодо економічної співпраці

Китай входить в десятку держав - найбільших торговельних партнерів України

Україна і Китай підписали дорожню карту реалізації інфраструктурного проекту «Шовковий шлях». Україна і Китай підписали дорожню карту з реалізації ініціатив «Економічний пояс Великого шовкового шляху» і «Морський шовковий шлях», покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією. Про це



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Китай входить в десятку держав - найбільших торговельних партнерів України

Україна і Китай підписали дорожню карту реалізації інфраструктурного проекту «Шовковий шлях».

Україна і Китай підписали дорожню карту з реалізації ініціатив «Економічний пояс Великого шовкового шляху» і «Морський шовковий шлях», покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією. Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

«Україна і Китай підписали дорожню карту (план дій) щодо реалізації ініціативи «Економічний пояс Великого шовкового шляху» і «Морський шовковий шлях», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Китай входить в десятку держав - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту в Китай є продовольство. В кінці 2016 року Україна і Китай вели попередні консультації про можливість формування зони вільної торгівлі між двома країнами.

Ініціатива Китаю «Один пояс - один шлях» передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Ду Вей відзначав, що цей проект є немислимим без України.

Проекти в рамках «Шовкового шляху» в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії.