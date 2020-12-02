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    У світі

    Китайський зонд доставить на Землю зразки місячного ґрунту

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    Китай запустив зонд Chang&rsquo;e-5 24 листопада - Китайський зонд доставить на Землю зразки місячного ґрунту
    Китай запустив зонд Chang’e-5 24 листопада

    Зонд просвердлить землю за допомогою роботизованої руки, а потім передасть зразки ґрунту

    У вівторок Китай успішно посадив космічний зонд Chang'e-5 на поверхню Місяця в рамках місії з відбору зразків місячного ґрунту. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Китай запустив зонд Chang’e-5 24 листопада. Місія без екіпажу, названа на честь міфічної китайської богині Місяця. Зонд повинен зібрати 2 кг місячного ґрунту, щоб допомогти вченим дізнатися більше про походження супутника Землі.

    Зразки апарат має зібрати в регіоні, який раніше не досліджувався – на масивній лавовій рівнині, відомій як Oceanus Procellarum, або «Океан бурь».

    Якщо місія буде завершена, як і планувалося, Китай стане третьою країною, що отримала місячні зразки після Сполучених Штатів і Радянського Союзу.

    Зонд просвердлить землю за допомогою роботизованої руки, а потім передасть зразки ґрунту і гірських порід на інший апарат, який злетить і зістикується з орбітальним модулем. Капсула зі зразками прибуде в регіон Внутрішня Монголія.

    Китай здійснив свою першу посадку на Місяць у 2013 році. У січні минулого року зонд Chang’e-4 приземлився на зворотному боці Місяця, ставши першим космічним зондом, який зробив це.

    Нагадаємо, що 29 листопада, китайський зонд Chang’e 5 досяг Місяця і готується здійснити посадку.

      Теги: земля Китай космос
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