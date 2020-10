Зонд NASA взяв зразки ґрунту з астероїда Бенну

Про це повідомляє пресслужба місії.

Зонд наблизився до поверхні астероїда буквально на декілька секунд. Такий маневр називають «дай п'ять» (high-five), бо вченим коротка посадка нагадує дружнє плескання в долоні. Зонд за допомогою струменя газу підіймав невеликі шматочки породи, які мали потрапити у спеціальні резервуари.

Породи зонд брав з одної з безпечних точок – Nightingale («Соловейко»). Ця ділянка у ширину приблизно 8 метрів, що менше, ніж тенісний корт чи декілька паркомісць.

The back-away burn is complete I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS