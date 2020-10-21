Зонд NASA взяв зразки ґрунту з астероїда Бенну

Про це повідомляє пресслужба місії.

Зонд наблизився до поверхні астероїда буквально на декілька секунд. Такий маневр називають «дай п'ять» (high-five), бо вченим коротка посадка нагадує дружнє плескання в долоні. Зонд за допомогою струменя газу підіймав невеликі шматочки породи, які мали потрапити у спеціальні резервуари.

Породи зонд брав з одної з безпечних точок – Nightingale («Соловейко»). Ця ділянка у ширину приблизно 8 метрів, що менше, ніж тенісний корт чи декілька паркомісць.

The back-away burn is complete I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

Метою було зібрати щонайменше 60 грамів ґрунту, за найкращим сценарієм зонд зібрав кілограм породи. Скільки саме зібрав OSIRIS-REx вчені зрозуміють після аналізу за декілька днів.

Якщо виявиться, що ґрунту недостатньо, то зонд здійснить другу вилазку на астероїд 12 січня 2021 року. І перші, і другі зразки готуватимуть до повернення на Землю у вересні 2023 року.

Астероїд Бенну виявили у 1999 році. Зонд OSIRIS-REx вперше наблизився до об'єкта у 2018 році й тоді команда вчених злякалася. Спостереження за допомогою телескопів і радіолокаторів показували те, що поверхня астероїда, швидше за все, має піщану структуру. Але знімки зонда показали, що замість піску астероїд завалений камінням.

Астероїд Бенну

Згодом помітили, що час від часу від астероїда відколюється шматок каміння, що ставило під загрозу місію зі збирання зразків. Але вчені знайшли дві безпечні ділянки, на які зонд може приземлитися і відлетіти. Їх і використовують в місії.

Дослідники вважають, що Бенну є древнім кам'яновугільним чи вуглецевим астероїдом. А це означає, що в його породі збереглися частини хімічних елементів, які існували 4,5 млрд років тому під час зародження планет і Сонця. Вчені переконані, що вивчення зразків з астероїда дозволить краще зрозуміти зародження Сонячної системи.