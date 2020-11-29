Китайський зонд Chang’e 5 досяг Місяця і готується здійснити посадку

На поверхні Місяця апарат проведе не більше 14 земних днів

Повернення апарату на Землю заплановано на 14-15 грудня

Китайська автоматична місячна станція Chang’e 5 в неділю ввечері повинна здійснити посадку на Місяць.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зонд здійснить посадку в районі Океану Бур, що в західній частині видимої сторони Місяця. У наступні завдання Chang’e 5 входить збір близько 2 кг геологічної породи й доставка їх на Землю.

Повернення апарату на Землю заплановано на 14-15 грудня.

Безпосередньо на поверхні Місяця апарат проведе не більше однієї місячної доби (14 земних днів) поки в районі посадки буде світло, оскільки апарат не обладнаний радіоізотопними нагрівачами, щоб витримати холодні місячні ночі.

До слова, китайська ракета-носій «Long March 5» відправилась на Місяць, звідки, вперше за 44 роки, має доправити місячну породу на

Як повідомлялося, NASA під час досліджень Місяця за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA на її зверненій до Землі стороні вперше зафіксовано сліди води. Раніше вважалося, що вода на Місяці може перебувати в кратерах на її зворотному темному боці, який не піддається сонячному нагріву.

Нагадаємо, астрофізики з Каліфорнійського інституту технології уперше виявили радіохвилі у галактиці Чумацький Шлях. Вони переконують, що це проливає нове світло на одну з таємниць Всесвіту. Вчені також виявили, що джерелом походження цих радіохвиль є галактичний магнітар.

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