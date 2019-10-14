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    У світі

    Климпуш-Цинцадзе поділилася враженнями від останнього дня роботи в комітетах НАТО

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    Климпуш-Цинцадзе&nbsp;зауважила, що було приємно спілкуватися і з друзями України - Климпуш-Цинцадзе поділилася враженнями від останнього дня роботи в комітетах НАТО
    Климпуш-Цинцадзе зауважила, що було приємно спілкуватися і з друзями України

    Попереду пленарне засідання асамблеї – робота продовжується

    Робота в комітетах НАТО закінчилася символічно для мене, бо прийом був у старовинному Ланкастер Хаус – саме там, де два роки тому проходила перша конференція на підтримку реформ в Україні.

    Про це Голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе написала на сторінці у Facebook.

    Голова комітету зауважила, що було приємно спілкуватися і з друзями України, і важливо провести розмови з тими колегами, хто поки що націлений на інший лад.

    «Зворушливо було спостерігати за тим, як зовсім різні парламентарі та колеги з секретаріату Парламентської асамблеї НАТО тепло висловлювали свою повагу до п’ятого Президента України, Петра Порошенка. Таке ставлення транслюється в подальшу підтримку України», – написала політик.

    «Вірю, що велика ціль об’єднує та додає сил спільно працювати над її досягненням. Попереду пленарне засідання асамблеї – робота продовжується», – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

    Нагадаємо, на Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, у якій Канада зробила ґрунтовний аналіз подій на Донбасі, реформ та ситуації зі свободою слова.

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