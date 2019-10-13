На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України



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На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України Фото: Єгор Чернєв

В резолюцію до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння Україна внесла важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапештського Меморандуму

На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, у якій Канада зробила ґрунтовний аналіз подій на Донбасі, реформ та ситуації зі свободою слова.

Про це у Facebook написав голова української делегації, народний депутат фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв.

«Сьогодні ухвалили доповідь по Україні. В ній нашими канадійськими колегами був зроблений ґрунтовний та збалансований аналіз щодо російсько-української війни; економічних реформ; реформ в сфері оборони та безпеки та ситуації зі свободою слова», – написав він.

Єгор Чернєв також повідомив, що Україна запропонувала правки щодо термінології.

«Ми запропонували правки щодо термінології (адже важливо називати речі своїми іменами), а також дещо проапдейтили статус справ з реформами в Україні. За останні 1,5 місяці було прийнято багато необхідних законів. Тож євроатлантична спільнота має про це дізнатись). Всі важливі правки, внесені нами, були враховані», – написав Чернєв.

Він також додав, що в резолюцію до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння Україна внесла важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапештського Меморандуму.

Як відомо, у Лондоні з 11 жовтня відбуваються щорічні збори Парламентської Асамблеї НАТО. Головними питаннями порядку денного зборів визначено розвиток подій в Україні і навколо неї, а також ситуація в Ірані та Афганістані.