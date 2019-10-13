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    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України

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    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України - На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    Фото: Єгор Чернєв

    В резолюцію до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння Україна внесла важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапештського Меморандуму

    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, у якій Канада зробила ґрунтовний аналіз подій на Донбасі, реформ та ситуації зі свободою слова.

    Про це у Facebook написав голова української делегації, народний депутат фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв.

    «Сьогодні ухвалили доповідь по Україні. В ній нашими канадійськими колегами був зроблений ґрунтовний та збалансований аналіз щодо російсько-української війни; економічних реформ; реформ в сфері оборони та безпеки та ситуації зі свободою слова», – написав він.

    Єгор Чернєв також повідомив, що Україна запропонувала правки щодо термінології.

    «Ми запропонували правки щодо термінології (адже важливо називати речі своїми іменами), а також дещо проапдейтили статус справ з реформами в Україні. За останні 1,5 місяці було прийнято багато необхідних законів. Тож євроатлантична спільнота має про це дізнатись). Всі важливі правки, внесені нами, були враховані», – написав Чернєв.

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    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України
    Фото: Єгор Чернєв

    Він також додав, що в резолюцію до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння Україна внесла важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапештського Меморандуму. 

    Як відомо, у Лондоні з 11 жовтня відбуваються щорічні збори Парламентської Асамблеї НАТО. Головними питаннями порядку денного зборів визначено розвиток подій в Україні і навколо неї, а також ситуація в Ірані та Афганістані.

    НАТО Канада депутат Україна озброєння
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