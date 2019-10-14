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    У світі

    Могеріні сказала, що у Брюсселі хочуть почути від Пристайка

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    <p>Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні</p> - Могеріні сказала, що у Брюсселі хочуть почути від Пристайка

    Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні

    Фото Reuters

    Глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ

    Євросоюз і міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати реформи й територіальну цілісність України.

    Про це заявила високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ.

    «Важливо, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України. Сьогодні важливо підтримувати увагу Євросоюзу і міжнародного співтовариства до цього (держави Україна – ред.)», – наголосила Могеріні.

    Вона зазначила, що глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом.

    «Євросоюз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність і суверенітет країни», – заявила високий представник ЄС.

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок здійснює робочі візити до Люксембурга і Брюсселя.

    У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ.

    Нагадаємо, Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Брюссель продовжує вимагати від РФ звільнити всіх українських полонених.

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