Порошенко привітав армію з Днем захисника України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П’ятий президент України Петро Порошенко

Українська армія є стримуючим фактором як для зовнішнього агресора, так і для потенційних колаборантів у країні – Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав українських військових із Днем захисника України.

Привітання Порошенко оприлюднив у соцмережах.

«Щиро вітаю наших воїнів із Днем захисника України! Слава Україні!» – написав Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» наголосив, що українська армія є стримуючим фактором як для зовнішнього агресора, так і для потенційних колаборантів у країні.

«Важко навіть уявити, ще 2014 року, коли зелені чоловічки вже окопалися в Криму, Україна відзначала день захисника за російським календарем – 23 лютого. За п’ять років 14 жовтня вкарбувалося в українську історичну пам’ять. Отже, рішення про нове свято було правильним. Український народ поважає свою армію і пишається нею. Її боїться агресор. На неї з острахом озираються капітулянти. Вона виставила для них жирні червоні лінії, – і горе тому, хто їх перетне», – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, День захисника України – свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.