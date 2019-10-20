Клінтон назвала ім’я «фаворитки росіян» на виборах-2020 у США



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Тулсі Габбард Фото: Businessinsider.com

Росія може знову втрутитися у вибори у США, зокрема, підтримавши незалежного кандидата – Клінтон

Колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон викликала осуд низки американських політиків через її закиди на адресу конгресвуман-домократки, кандидатки у президенти США Тулсі Габбард про те, що остання буцімто є «фавориткою росіян» і може бути використана ними, щоб відібрати голоси у демократів на виборах президента.

Згідно з опитуваннями громадської думки, 38-річна Габбард є одним із аутсайдерів у боротьбі за номінацію від Демократичної партії. Разом з тим користується підтримкою певної частини американського суспільства, передає Голос Америки.

«Наші лідери підвели нас – вони витратили трильйони доларів та незліченні життя у війнах спрямованих на зміну правлячих режимів та нову Холодну війну, тим самим наблизивши нас до ядерного знищення. Ставши президентом, я негайно покладу цьому край. Я буду служити вашим потребам, інвестуючи у якісні охорону здоров’я, зелену економіку, освіту та багато іншого», – твердить сайт виборчої кампанії Габбард, яка є ветераном бойових дій.

Саме її Клінтон назвала «фавориткою росіян» у нещодавньому інтерв’ю, у якому заявила, що Росія може знову втрутитися у вибори у США, зокрема, підтримавши незалежного кандидата. Вона вважає, що Росія вже пригледіла «когось хто зараз бере участь у Демократичних праймеріз, і готують її у незалежні кандидати».

«Вона фаворитка росіян. Вони мають купу сайті та ботів та інших інструментів її підтримки», – заявила Клінтон.

Також ексдержсекретарка Сполучених Штатів впевнена, що «в інтересах росіян також працює» колишня кандидатка у президенти США від американських «зелених» Джилл Стін.

Заява Клінтон викликала осуд у США. Низка оглядачів зарахували її до прибічників «теорії змов», а відомий критик Трампа, конгресмен Джастін Амаш заявив, що Клінтон в такий спосіб «працює в інтересах Дональда Трампа».

«Гілларі штовхає, як і раніше, багато людей у табір прихильників Дональда Трампа. Її нападки на Тулсі мають той самий ефект. На моєму окрузі Трамп отримав менше підтримки, ніж будь-який інший республіканець у сучасній історії, і все одно з великим відривом переміг Клінтон. Чимало демократів на Середньому Заході США відкинули її», – зазначив Амаш.

Сама ж Тулсі Габбард у відповідь на закиди Клінтон назвала її «втіленням корупції та гнилі».

«Чудово! Дякую тобі, Гілларі Клінтон! Ти, королева партії війни, втілення корупції, уособлення гнилі, яка вже так довго отруює Демократичну партію, нарешті вийшла на авансцену. З першого для моєї кампанії ідуть спроби знищити мою репутацію. Ми ламали голову, хто ж за цим стоїть і чому. Тепер ми знаємо – це була ти, діючи через ставлеників та потужних союзників у корпоративних ЗМІ та військовій машині, бо боїшся загрози, яку я становлю. Тепер очевидно, що праймеріз ідуть між тобою і мною. Годі ховатись за ставлениками. Долучайся вже до виборів», – заявила Габбард.

Нагадаємо, Державний департамент проаналізував листи з поштової скриньки Хілларі Клінтон і не виявив систематичного або навмисне неправильне поводження з секретною інформацією.

Президент США Дональд Трамп прокоментував останні висловлювання суперника по президентським перегонам 2016 року, ексдержсекретаря Хілларі Клінтон, яка звинуватила американських політиків у зв’язках з РФ.