Держдеп оприлюднив результати розслідування про електронне листування Хілларі Клінтон



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Колишній державний секретар Гілларі Клінтон Фото: Jacob Hamilton/AP

Було виявлено 91 порушення, вчинене 38 державними співробітниками

Державний департамент проаналізував листи з поштової скриньки Хілларі Клінтон і не виявив систематичного або навмисне неправильне поводження з секретною інформацією.

Про це повідомляє The Guardian.

«Державний департамент завершив своє багаторічне внутрішнє розслідування використання приватної електронної пошти Хілларі Клінтон і не знайшов переконливих доказів системного навмисно неправильного поводження з секретною інформацією», – йдеться в повідомленні.

В ході розслідування було виявлено 91 порушення, вчинене 38 державними співробітниками. Вони систематично нехтували правилами безпеки, хоча їхні листи не були пов’язані з секретними даними.

Деякі з порушників можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Як відомо, скандал у зв’язку з електронним листуванням Клінтон спалахнув у березні 2015 року. З’ясувалося, що вона, коли була держсекретарем, проти встановлених вимог вела службове листування з особистого облікового запису.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон взяти участь у виборах президента.