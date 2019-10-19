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    У світі

    Держдеп оприлюднив результати розслідування про електронне листування Хілларі Клінтон

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    <span>Колишній державний секретар Гілларі Клінтон</span> - Держдеп оприлюднив результати розслідування про електронне листування Хілларі Клінтон
    Колишній державний секретар Гілларі Клінтон
    Фото: Jacob Hamilton/AP

    Було виявлено 91 порушення, вчинене 38 державними співробітниками

    Державний департамент проаналізував листи з поштової скриньки Хілларі Клінтон і не виявив систематичного або навмисне неправильне поводження з секретною інформацією.

    Про це повідомляє The Guardian.

    «Державний департамент завершив своє багаторічне внутрішнє розслідування використання приватної електронної пошти Хілларі Клінтон і не знайшов переконливих доказів системного навмисно неправильного поводження з секретною інформацією», – йдеться в повідомленні.

    В ході розслідування було виявлено 91 порушення, вчинене 38 державними співробітниками. Вони систематично нехтували правилами безпеки, хоча їхні листи не були пов’язані з секретними даними.

    Деякі з порушників можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

    Як відомо, скандал у зв’язку з електронним листуванням Клінтон спалахнув у березні 2015 року. З’ясувалося, що вона, коли була держсекретарем, проти встановлених вимог вела службове листування з особистого облікового запису.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон взяти участь у виборах президента.

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