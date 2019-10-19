Держдеп оприлюднив результати розслідування про електронне листування Хілларі Клінтон
Було виявлено 91 порушення, вчинене 38 державними співробітниками
Державний департамент проаналізував листи з поштової скриньки Хілларі Клінтон і не виявив систематичного або навмисне неправильне поводження з секретною інформацією.
Про це повідомляє The Guardian.
«Державний департамент завершив своє багаторічне внутрішнє розслідування використання приватної електронної пошти Хілларі Клінтон і не знайшов переконливих доказів системного навмисно неправильного поводження з секретною інформацією», – йдеться в повідомленні.
В ході розслідування було виявлено 91 порушення, вчинене 38 державними співробітниками. Вони систематично нехтували правилами безпеки, хоча їхні листи не були пов’язані з секретними даними.
Деякі з порушників можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон взяти участь у виборах президента.