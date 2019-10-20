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    У світі

    Трамп заявив, що Клінтон зійшла з розуму

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    <p>Президент США Дональд Трамп</p> - Трамп заявив, що Клінтон зійшла з розуму

    Президент США Дональд Трамп

    Фото: The White House

    Мене також називали великим прихильником Росії – Трамп

    Президент США Дональд Трамп прокоментував останні висловлювання суперника по президентським перегонам 2016 року, ексдержсекретаря Хілларі Клінтон, яка звинуватила американських політиків у зв’язках з РФ.

    Відповідний запис Трамп зробив у своєму Twitter.

    «Хілларі назвала (члена Палати представників від штату Гаваї – ред.) Тулсі Габбард «фавориткою Росії», а (екс-кандидата в президенти США від партії «Зелених»- ред.) Джилл Стайн – «російським агентом». Як всі пам’ятають, мене також називали великим прихильником Росії, дійсно, мені подобаються російські люди, як і всі люди, – зазначив Трамп. – Хілларі збожеволіла!».

    Тулсі Габбард є одним з кандидатів від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

    Раніше колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон викликала осуд низки американських політиків через її закиди на адресу конгресвумен Габбард у зв’язку з тим, що остання, буцімто, є «фавориткою росіян» і може бути використана ними, щоб відібрати голоси у демократів на виборах президента.

    Нагадаємо, Державний департамент проаналізував листи з поштової скриньки Хілларі Клінтон і не виявив систематичного або навмисне неправильне поводження з секретною інформацією.

    США Дональд Трамп Гілларі Клінтон
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