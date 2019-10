Трамп заявив, що Клінтон зійшла з розуму

Мене також називали великим прихильником Росії – Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував останні висловлювання суперника по президентським перегонам 2016 року, ексдержсекретаря Хілларі Клінтон, яка звинуватила американських політиків у зв’язках з РФ.

Відповідний запис Трамп зробив у своєму Twitter.

«Хілларі назвала (члена Палати представників від штату Гаваї – ред.) Тулсі Габбард «фавориткою Росії», а (екс-кандидата в президенти США від партії «Зелених»- ред.) Джилл Стайн – «російським агентом». Як всі пам’ятають, мене також називали великим прихильником Росії, дійсно, мені подобаються російські люди, як і всі люди, – зазначив Трамп. – Хілларі збожеволіла!».

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy!