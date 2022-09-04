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Барак Обама отримав престижну телевізійну премію

Надія Клочко
glavcom.ua
Барак Обама отримав престижну телевізійну премію
Барак Обама взяв участь у зйомках документального серіалу Netfli
фото з відкритих джерел

Церемонія вручення премії «Еммі» відбудеться 12 вересня у Лос-Анджелесі

Експрезидент США Барак Обама отримав телевізійну премію «Еммі» за роль оповідача у документальному серіалі Netfli. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті «Еммі».

Обаму нагородили за роль оповідача у фільмі «Наші великі національні парки». Колишнього президента США номінували на премію в розділі «Видатний оповідач».

У п'яти епізодах серіалу Netflix розповідається про дику природу національних парків США, Індонезії, Кенії, Чилі та інших країн. Компанія Higher Ground Productions, заснована Обамою та його дружиною, продюсувала серіал.

Барк Обама став другим президентом США, який здобув «Еммі» після Двайта Ейзенгауера, якого відзначили у 1956 році.

Конкурентами Барака Обами були телеведучий Девід Аттенборо, колишній гравець Національної баскетбольної асоціації Карім Абдул-Джаббар, акторка Люпіта Ніонго та комік Волтер Камау Белл.

Церемонія вручення «Еммі» відбудеться 12 вересня у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель опублікувала в Instagram відео на честь свого 58 дня народження. На ролику іменинниця станцювала біля святкового торта.

Також раніше повідомлялося, що Барак та Мішель Обами зворушливо привітали один одного з річницею весілля. 

Теги: кіно Барак Обама США

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