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    Мішель Обама показала запальний танець на честь дня народження (відео)

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    Обама показала приклад енергійності та запалу - Мішель Обама показала запальний танець на честь дня народження (відео)
    Обама показала приклад енергійності та запалу
    скріншот із відео

    Дружині експрезидента США виповнилося 58 років

    Дружина колишнього президента США Барака Обами опублікувала в Instagram відео на честь свого 58 дня народження. На ролику іменинниця танцює біля святкового торта.

    «Ось і солодкі 58-й! Щиро дякую за вияви любові. Незалежно від того, чи ви надсилали повідомлення, електронною поштою чи публікували повідомлення в соціальних мережах, кожне повідомлення про день народження, яке я отримала сьогодні, багато значило для мене. Я дуже вдячна, що так багато людей підтримують мене. З нетерпінням чекаю, що приготує цей наступний рік», – підписала відео Мішель Обама.

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    Публикация от Michelle Obama (@michelleobama)

    Нагадаємо, раніше Барак Обама з дружиною зробили смішне новорічне фото.

    Раніше Барак та Мішель Обами зворушливо привітали один одного з річницею весілля (фото).

    Теги: США Мішель Обама дружина
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    Мішель Обама показала запальний танець на честь дня народження (відео)