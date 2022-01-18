Мішель Обама показала запальний танець на честь дня народження (відео)

Дружині експрезидента США виповнилося 58 років

Дружина колишнього президента США Барака Обами опублікувала в Instagram відео на честь свого 58 дня народження. На ролику іменинниця танцює біля святкового торта.

«Ось і солодкі 58-й! Щиро дякую за вияви любові. Незалежно від того, чи ви надсилали повідомлення, електронною поштою чи публікували повідомлення в соціальних мережах, кожне повідомлення про день народження, яке я отримала сьогодні, багато значило для мене. Я дуже вдячна, що так багато людей підтримують мене. З нетерпінням чекаю, що приготує цей наступний рік», – підписала відео Мішель Обама.

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Нагадаємо, раніше Барак Обама з дружиною зробили смішне новорічне фото.

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