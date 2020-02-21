Мишель Обама показала архивное фото в выпускном платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель решила поделиться ретро-снимком со своего выпускного вечера

Экс-первая леди США Мишель Обама показала снимок в наряде со своего выпускного бала. Фото появилось на ее официальной странице в Instagram.

На снимке молодая Мишель позирует в бледно-розовом атласном платье с открытым верхом, глубоким декольте и высоким разрезом внизу, сидя в плетеном кресле. Поверх платья Обама надела пиджак из такой же ткани.

instagram.com/michelleobama

В подписи к снимку бывшая первая леди Америки уточнила, что фотография была сделана в 1982 году.

Обама также призвала все американские школы присоединиться к программе Prom Challenge. Школа, которая победит в конкурсе, в качестве приза получит бесплатный выпускной вечер.

Главной целью программы Prom Challenge является привитие ученикам политической активности, что позволит повысить явку молодежи на выборах.