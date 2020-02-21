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    Фото

    Мишель Обама показала архивное фото в выпускном платье

    • Розсилка
    Мишель Обама показала архивное фото в выпускном платье

    Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель решила поделиться ретро-снимком со своего выпускного вечера

    Экс-первая леди США Мишель Обама показала снимок в наряде со своего выпускного бала. Фото появилось на ее официальной странице в Instagram.

    На снимке молодая Мишель позирует в бледно-розовом атласном платье с открытым верхом, глубоким декольте и высоким разрезом внизу, сидя в плетеном кресле. Поверх платья Обама надела пиджак из такой же ткани.

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    instagram.com/michelleobama

    В подписи к снимку бывшая первая леди Америки уточнила, что фотография была сделана в 1982 году.

    Обама также призвала все американские школы присоединиться к программе Prom Challenge. Школа, которая победит в конкурсе, в качестве приза получит бесплатный выпускной вечер.

    Главной целью программы Prom Challenge является привитие ученикам политической активности, что позволит повысить явку молодежи на выборах.

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