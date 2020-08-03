Колишній король Іспанії вирішив покинути країну на тлі звинувачень у корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екскороль Іспанії Хуан Карлос відрікся від престолу у 2014 році на тлі серії скандалів

Карлос фігурує в розслідуванні, згідно з яким він міг отримати мільйони євро від покійного короля Саудівської Аравії в обмін на особисті вигоди

Колишній король Іспанії Хуан Карлос, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, заявив, що покидає країну в листі своєму синові, королю Філіпу VI. Поки невідомо, коли він покине Іспанію або куди вирушить.

Про це повідомляє Euronews.

«Керуючись переконанням у бажанні кращого для іспанців, їх установ і вас як короля, я повідомляю вам про моє зважене рішення переїхати в цей час за межі Іспанії», - повідомив він в листі королівської сім'ї.

Карлос фігурує в розслідуванні, згідно з яким він міг отримати мільйони євро від покійного короля Саудівської Аравії Абдалли в обмін на особисті вигоди.

Екскороль Іспанії відрікся від престолу у 2014 році на тлі серії скандалів. Його син, король Філіп VI, став його наступником.

Зазначимо, що Карлосу також приписують допомогу у відновленні демократії після смерті іспанського диктатора Франциско Франко в 1975 році.