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    У світі

    Колишній король Іспанії вирішив покинути країну на тлі звинувачень у корупції

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    Екскороль Іспанії Хуан Карлос відрікся від престолу у 2014 році на тлі серії скандалів - Колишній король Іспанії вирішив покинути країну на тлі звинувачень у корупції
    Екскороль Іспанії Хуан Карлос відрікся від престолу у 2014 році на тлі серії скандалів

    Карлос фігурує в розслідуванні, згідно з яким він міг отримати мільйони євро від покійного короля Саудівської Аравії в обмін на особисті вигоди

    Колишній король Іспанії Хуан Карлос, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, заявив, що покидає країну в листі своєму синові, королю Філіпу VI. Поки невідомо, коли він покине Іспанію або куди вирушить.

    Про це повідомляє Euronews.

    «Керуючись переконанням у бажанні кращого для іспанців, їх установ і вас як короля, я повідомляю вам про моє зважене рішення переїхати в цей час за межі Іспанії», - повідомив він в листі королівської сім'ї.

    Карлос фігурує в розслідуванні, згідно з яким він міг отримати мільйони євро від покійного короля Саудівської Аравії Абдалли в обмін на особисті вигоди.

    Екскороль Іспанії відрікся від престолу у 2014 році на тлі серії скандалів. Його син, король Філіп VI, став його наступником.

    Зазначимо, що Карлосу також приписують допомогу у відновленні демократії після смерті іспанського диктатора Франциско Франко в 1975 році.

    Іспанія політика корупція
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