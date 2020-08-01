Іспанці побудують найбільший в ЄС завод для виробництва зеленого водню нова енергія



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Головний виконавчий директор Iberdrola Ігнасіо Галан наголошує, що розвиток альтернативної енергетики в Іспанії сприяє індустріалізації і створенню нових робочих місць Фото: iberdrola.com

Дві іспанські компанії вкладуть у енергетичний проєкт €150 млн

Іспанська енергетична компанія Iberdrola разом з виробником добрив Fertiberia реалізують в Іспанії найбільший в Європі енергетичний проєкт для виробництва зеленого водню. Про це повідомляється на сайті компанії.

Гібридний завод буде складатися з електролізера для виробництва водню потужністю 20 МВт, сонячної електростанції на 100 МВт і системи накопичення енергії на основі літій-іонних батарей ємністю 20 МВт*год.

Дві компанії вкладуть у проєкт €150 млн.

Отриманий зелений водень буде використовуватися на аміачному заводі Fertiberia в Пуертольяно з виробничою потужністю більше 200 тис. тонн на рік. Fertiberia модернізує підприємство, щоб воно могло використовувати зелений водень. Завдяки новому проєкту виробник добрив знизить потребу заводу в природному газі більш ніж на 10%.